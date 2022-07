Ebusco trekt in 2023 in Renault-fabriek in Frankrijk; Deurnese busfabrikant investeert 10 miljoen

Dijssel­bloem van harte welkom in de straat waar hij opgroeide: 'Hij kan met alle lagen van de samenle­ving in gesprek’

EINDHOVEN - Nu woont hij nog in Wageningen, maar Jeroen Dijsselbloem, Eindhovens nieuwe burgemeester, is vastbesloten terug te keren naar zijn geboortestad. ,,Laat hem maar naar de Gaspeldoornlaan terugkomen. Hij is welkom.”

