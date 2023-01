Een Amerikaans wegrestaurant onder het TD-gebouw in Eindhoven, ‘zonder het schreeuwerige uit de films’

Studenten TU/e testen hun zuidpool­kar­re­tje voor het eerst in de sneeuw: ‘En het werkte perfect!’

EINDHOVEN/TRONDHEIM - Een onbemand wagentje dat studenten van de TU Eindhoven (TU/e) hebben gebouwd voor klimaatonderzoek in ijskoud gebied is vorige week voor het eerst getest in de sneeuw. De resultaten waren volgens teamleider Laurenz Edelmann boven verwachting.

14 januari