Een bijzondere nieuwe inkijk in de ziel van Jan van Beveren, een van de grootste keepers én PSV'ers aller tijden: ‘Hij verdiende meer roem’

Harry Smith schrijft roman over het Indische opvangkam­pje in Eindhoven en de kunst van het opnieuw beginnen

EINDHOVEN - Zelf is hij in Eindhoven geboren, als jongste kind van een Indisch gezin dat in 1952 naar Nederland kwam. Harry Smith presenteerde onlangs zijn tweede roman, Terugkeer naar een onbekend land.

7 februari