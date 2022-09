Een doelpunt dankzij Frans Bauer: Alphabeats uit Eindhoven helpt sporters via hersengolven en muziek

Auto slaat over de kop en belandt in berm op A2 bij Eindhoven, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een auto is vrijdagavond op de A2 bij Eindhoven over de kop geslagen en in de berm beland. De bestuurder raakte gewond. Hij is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

23 september