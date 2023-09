Een eigen doelpunt en doelman Brondeel helpen FC Eindhoven voorbij Telstar

Nieuwe leiding nodig voor opvangplek­ken Oekraïners in Helmond, vinden vrijwilli­gers: ‘Er is te veel gebeurd’

HELMOND - Het vertrouwen in de leiding van de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Helmond is bij een deel van de bewoners verdwenen. Het ligt ook niet voor de hand dat het nog goedkomt.