Een gigagloeilamp midden in Eindhoven: wie gaat ’m bouwen, en waar?

De eerste schooldag zit er weer op: ‘Over een paar weken lopen ze allemaal in de pas’

EINDHOVEN - Na een warme zomervakantie is de kop er weer af, maandag begon het nieuwe schooljaar. Voor alle kinderen spannend natuurlijk, maar vooral voor de kersverse kleuters met elk hun eigen achtergrond. ,,Over een paar weken lopen ze allemaal in de pas.”

5 september