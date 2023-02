Een kleine kans, maar levensreddend: zo gaat een stamceldonatie als je een match hebt

Vier vragenDe aanleiding is bijzonder triest, maar de zieke PSV-perschef Thijs Slegers deed donderdag een succesvolle oproep voor nieuwe stamceldonoren. Nog geen etmaal later waren vierhonderd nieuwe aanmeldingen binnen bij centrum Matchis. De kans dat je daadwerkelijk opgeroepen wordt, is echter wel heel klein. Zo werkt het als je wél een telefoontje krijgt om een leven te redden.

Matchis heeft momenteel bijna 395.000 geregistreerde potentiële donoren in Nederland. Het afgelopen jaar zijn 247 donoren daadwerkelijk opgeroepen. De kans is dus minder dan een tiende van een procent dat je gebeld wordt. Bert Elbertse van Machis heeft antwoord op alle vragen en kent de cijfers.

Wanneer heb je een match?

,,Het gaat veel verder dan bijvoorbeeld een doelgroep. Het gaat om de typering van een bepaald weefsel die bijna uniek is. Voor stamcellen wordt die uitgedrukt in een HLA-typering (Human Leucocyte Antigen, red.). Van die typeringen zijn er eindeloos veel, maar er is een kans op een match. Die is dus wel heel klein.”

,,Als een ziek iemand met spoed een transplantatie nodig heeft, gaat de arts eerst onderzoek doen bij familieleden. Daar is de kans op een gelijke HLA-typering wat groter. In 30 procent van de gevallen wordt die match gevonden bij familieleden. In dat geval heeft een ziekenhuis Matchis niet nodig. Wij worden ingeschakeld voor de 70 procent van de gevallen waarin familie niet kan helpen."

,,De HLA-typering van potentiële donoren wordt met een 10-cijferige code opgeslagen in een wereldwijde databank. Over de hele wereld zijn er 39 miljoen aanmeldingen. Als een ziek iemand een match heeft met iemand uit Nieuw-Zeeland, krijgt diegene daar een oproep. De stamcellen moeten er binnen 72 uur zijn. 90 procent van de Nederlandse donaties gaan naar het buitenland; ook 90 procent van de Nederlandse hulpvragers krijgt cellen uit het buitenland.”

Wanneer ben je geschikt voor donatie?

,,Over het algemeen gaat het om jonge mensen die niet te dun en niet te dik zijn. 90 procent van de opgeroepen donoren is jonger dan 35 jaar. Na je 55-ste word je uit het systeem gehaald. Je geeft dan minder makkelijk stamcellen af. De leeftijdsgrens geldt overigens niet voor familieleden. Als je te dik bent, zijn de risico’s te hoog.”

,,Het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent. Wat wel bijzonder is: er worden meer mannen dan vrouwen opgeroepen. Terwijl in Nederland veel meer vrouwen zijn aangemeld, 70 procent tegenover 30. Je hoort vaak dat mannen lang van plan zijn zich in te schrijven en het niet doen. Over het algemeen geven mannen meer stamcellen af. Bij vrouwen kan de HLA-typering veranderen na een zwangerschap.”

Kun je doneren als je medicijnen gebruikt?

,,Als je medicijnen tegen een ziekte gebruikt, kan het over het algemeen niet. Met bijvoorbeeld antidepressiva zou het wel kunnen. Bij het invullen van je gegevens kun je het aangeven en dan zie je of het mogelijk is.”

Hoe werkt het doneren en wat voel je?

Om te beginnen zijn er twee manieren waarop je stamcellen kunt doneren. Ze kunnen uit je bloed gefilterd worden, of rechtstreeks uit je uit je bekken worden gehaald. In 70 procent van de gevallen worden de cellen uit je bloed gefilterd. De arts kijkt van tevoren wat nodig is, de donateur kan zelf niet kiezen. Wel bepaalt de donateur altijd zelf of hij of zij de donatie door laat gaan.”

,,Als je via je bloed doneert, krijg je vooraf vijf injecties die ervoor zorgen dat je meer stamcellen aanmaakt. Later wordt je vier tot zes uur opgenomen in het ziekenhuis en krijg je op beide armen een buisje. De stamcellen worden letterlijk uit je bloed gefilterd en komen als een soort bruine drab in een zakje terecht.”

,,Meestal levert dit niet veel klachten op. Je moet vaak even rustig aan doen, maar een dag later kun je gewoon werken. Een enkeling wordt wat grieperig van de injecties, dat zet natuurlijk altijd je lichaam even aan het werk.”

,,Je kunt de stamcellen ook rechtstreeks uit je bekken halen. Dit gebeurt altijd onder narcose, met ook mogelijke klachten tot gevolg. Je krijgt een spuit in je bekken. De pijn voel je dus niet, alleen kun je wel een paar dagen een stijve onderrug hebben.”

Kinderen

,,De arts kijkt dus altijd wat voor soort donatie er nodig is. Zieke kinderen hebben vaak de cellen rechtstreeks uit het beenmerg nodig. Deze stamcellen zijn wat puurder. Natuurlijk wordt ook altijd naar de situatie van de donateur gekeken.”

Volgens Bert Elbertse is de kans dat gedoneerde stamcellen goed aanslaan bij een ziek iemand tussen de 50 en 60 procent.