Een koffie voor jezelf en een uitgestelde voor een dakloze, dat kan bij Bakkie040

Bakkie040 is een samenwerkingsproject tussen verschillende Eindhovense organisaties en bedrijven. De koffiebonen worden bijvoorbeeld ingekocht door Maas, deze worden gebrand in de branderij van Coffeelab in Restaurant Eindhoven, ex-daklozen kunnen via Springplank daar werken en Trudo biedt hen woonruimte aan in het Veemgebouw. Thijs Eradus van Springplank: ,,Vier kandidaten krijgen een dak boven hun hoofd en werk. Zodra hun levens weer op de rit staan, is het de beurt aan de volgende kandidaten. We zijn ontzettend trots op dit bijzondere woon- en werkproject.”