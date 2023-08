Een leven lang in het teken van Tae Kwon Do, Roy Kawarmala neemt achtste dan in ontvangst

Onlangs mocht de Eindhovense Tae Kwon Do docent Roy Kawarmala (72) zijn achtste dan graad in ontvangst nemen. Deze kreeg hij vanwege zijn levenslange toewijding aan de sport. Zijn Tae Kwon Do vereniging bestaat deze zomer 50 jaar, een bijzondere mijlpaal.