Een mes laten slijpen voor een flink bedrag en een warm gevoel

Sten (8) begon bijna twee jaar geleden met messenslijpen. Eerst met de bedoeling om met het verdiende geld Lego te kopen, later kreeg hij het idee om het aan Dannis van Vuurden te geven. Dat is de dokter die geprobeerd heeft zijn zestien maanden oudere broer Wies te genezen van hersenstamkanker. Tevergeefs. Wies overleed in maart 2020. Het slijpen hielp Sten bij zijn verdriet om het verlies van zijn broer en ook zijn ouders Paul en Simone. Alle drie willen ze dat het onderzoek naar de bestrijding van hersenstamkanker sneller gaat. Daarvoor is geld nodig.

Nadat moeder Simone had gelezen dat Renee Frankhuizen in Sectie C was begonnen met haar professionele messenslijperij Scherpeindje, heeft ze met Sten een afspraak gemaakt voor een kennismaking. ,,Ik heb meteen na het telefoontje het verhaal over Sten en Wies opgezocht en was onder de indruk van Stens toewijding”, zegt Frankhuizen. Het bezoek aan haar werkplaats in de voormalige portiersloge van Sectie C aan de Daalakkersweg leidde al snel tot een klik tussen de twee slijpers. ,,We hebben al afgesproken dat Sten de werkplaats van mij overneemt als ik er te oud voor ben”, vertelt ze. Sten hoort hen aan en knikt van ‘ja’.