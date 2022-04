Eén minuut pieken op je longboard tijdens wereldkampioenschap in Eindhoven

EINDHOVEN - Draaien, springen en trucs op een longboard, zeg maar een verlengd skateboard. Deelnemers uit allerlei landen deden in het paasweekend mee aan het wereldkampioenschap in deze sport. In het Klokgebouw in Eindhoven juichten honderden fans de deelnemers toe.