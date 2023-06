Een nieuwe coupe voor Vaderdag op Welons

Geldvraag ‘Momenteel pot ik alles op. Hoeveel mag ik zonder nadenken uitgeven?’

‘We slaan door met bezuinigen. Welk percentage van je loon zou je zonder nadenken moeten kunnen uitgeven om geluk te ervaren?’, vraagt bezorgde lezer N. Koch zich af. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.