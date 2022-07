Een paar schoenen is snel versleten bij de Rock ’n Roll Meeting in Eindhoven

De Belgische viermansband Mike Fantom and The Bop-A-Tones doet zaterdagavond tussen zeven en acht uur zijn best er een feestje van te maken. Met name de gitarist Michel Texas bouwt zijn act uit tot een show.

Het geluid is niet optimaal, maar dat kan de dansers voor het podium niet deren. Sommigen leven zich helemaal uit, getooid met een zware kuif en kleurige jurk die uitzwaait bij elke pirouette.

Stille genieter

Wat meer naar achteren staat Ralf van Erve (35) samen met zijn ouders André en Corry te genieten. ,,Ik ben opgegroeid met rock ’n roll. Gitaar, drums en bas. Vooral op verjaardagsfeesten ging het los. Later luisterde ik meer naar hardrock, Metallica bijvoorbeeld. Vanavond is het met live muziek weer fijn. Maar je zult me niet zien dansen, ik ben meer een stille genieter.”

Quote Rock ’n roll wil ik vooral live horen. Het is de basis van de popmuziek en zal nooit uitsterven André van Erve, Liefhebber

Zijn vader draagt een zwart T-shirt met opschrift van de King Shakes. ,,Dat heb ik een paar jaar geleden hier gekocht. Ik ga elke keer wel met iets naar huis. Een shirt of een cd. Maar vandaag heb ik nog niets gevonden. Rock ’n roll wil ik vooral live horen. Het is de basis van de popmuziek en zal nooit uitsterven. Thuis luister ik ook andere muziek, ik heb een brede smaak.” Net als zijn zoon blijft hij met beide benen op de grond. ,,Maar ik voel het ritme in mijn lijf.”

Het is de vijftiende editie van de Rock ’n Roll Meeting. Zes bands prijken er tussen half drie en half twaalf op het programma. Naast het podium staan verschillende marktkramen met kleding en accessoires zoals sieraden.

Liever dan Rammstein

Dino Mauricium uit Utrecht verkoopt stoere ringen en leren armbanden. Hij komt al jaren naar het Wilhelminaplein. ,,Dit is een klein festival en heel gezellig. Persoonlijk hou ik meer van blues, maar oké, rock ’n roll hoor ik liever dan Rammstein.”

Quote Met een simpele haarclip met een roosje voor 3 euro kun je er al heel gepast uitzien Astrid Nijhof, verkoopt jurken uit jaren 50

Het midden van het plein is voor drie Amerikaanse oldtimers; een zwarte Chevrolet stationcar, een bruine Pontiac en de mooiste, tja, een merk is er niet te ontdekken, maar de slee trekt veel bekijks.

Astrid Nijhof (36) verkoopt jurken die in de jaren 50 populair waren. ,,Maar met een simpele haarclip met een roosje voor 3 euro kun je er al heel gepast uitzien. Die heb ik vandaag dan ook veel verkocht.” Fotograaf Anno van der Heide aast in de drukte op een mooi shot. Misschien past het nog bij haar rock ’n roll fotoboek dat ze gaat samenstellen en waarvoor ze een crowdfunding is gestart.

Terwijl Mike Fantom op het podium plaatsmaakt voor het Duitse Adriano Batolba Trio vult de dj de pauze op met plaatjes. Een stel uit het Noord-Hollandse Heiloo gaat rustig verder met de jive. ,,We zijn al zeven jaar gek van rock ’n roll”, zegt zij.

Houten dansvloer

,,Sinds we een driedaags festival bezochten in Akersloot. Dit is kleiner, maar er hangt een goede sfeer, een beetje rockabilly. Ik ben altijd goed voorbereid. Zo heb ik een reservejurk bij me, want het is wel zweten met dit weer. En ben vanavond al toe aan mijn tweede paar schoenen, want die slijten heel hard op deze straatklinkers. Een houten dansvloer zou beter zijn.”

Ook de drie Duitsers weten de liefhebbers te vermaken. En gelukkig is het geluid nu een stuk beter. Al snel eisen de dansers meer ruimte voor zich op om de show te stelen.

Volledig scherm Behalve muziek waren er ook auto's, motoren en vetkuiven te zien. © Juan Vrijdag / DCI Media