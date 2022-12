‘Een-twee-drie’ is een echte instinker bij het Groot Augdictee

De titel ‘Klimaatspagaat’ kregen de 26 deelnemers cadeau van Gideon Samson. De schrijver van populaire kinderboeken als ‘Zwarte Zwaan’ en ‘Overspoeld’ zette daarmee wel de toon voor de veertien zinnen die hij had geschreven en zelf ging voorlezen.

Twintig basisscholen uit de regio hadden dit najaar hun groepen acht aan het werk gezet in de voorronde. Ook dat dictee kwam van de hand van Samson. De zes scholen met twee groepen 8 mochten twee finalisten afvaardigen naar de finale. Het was de negende editie van het Groot Augdictee.

In de grote hal van het Augustinianum stonden 26 tafels opgesteld. Het leek wel een eindexamen. Hoewel, daar zitten geen broers en zusjes en (groot)ouders op de tribune. Die hoorden ook de uitleg van de spelregels. Zoals dat getallen voluit worden geschreven en per woord niet meer dan één fout wordt geteld. Toen was het woord aan Samson. Eerst las hij het hele dictee in één keer voor, zodat de deelnemers wisten waar het over zou gaan. Over de moeilijke keuze hoe je het beste aandacht kunt krijgen als je strijdt voor een beter klimaat.

Instinkers

Daarna kwamen de veertien zinnen nog eens rustig na elkaar. Met instinkers als ‘initiatieven’, ‘nieuwsbulletins’ en ‘geapplaudisseerd’. En ‘een-twee-drie’, wat volgens juryvoorzitter Albert Kivits niemand goed had geschreven. En wat te denken van ‘frisdrankflesje’ en ‘plasticcontainer’. Allemaal zelfstandige naamwoorden die aan elkaar (of aanelkaar?) worden geschreven.

Nadat iedereen zijn werk had ingeleverd en de vijfkoppige jury het in de lerarenkamer ging nakijken, greep Reynash van Saltoschool De Trinoom zijn kans om Samsons boek ‘Petra’ te laten signeren. ,,Een van mijn klasgenoten heeft het gebruikt voor een boekbespreking en daarna heb ik het ook gelezen. Ik vond het een mooi boek.” Hij verwachtte dat in zijn spelling van ‘initiatieven’, wel een of meer fouten gevonden zouden worden.

Terwijl de jury zich met rode pennen over de ingeleverde papieren boog, vertelden Marc van Dongen, rector van het Augustinianum en Niel van Beek, docent Nederlands en teamleider, waarom de school al voor de negende keer basisscholen uitdaagt met het dictee. ,,Het gaat ons om bevordering van het plezier in lezen en ook van het schrijven”, zegt Van Dongen. Van Beek stelt dat taal de sleutel is om verder te komen in het leven. Twee keer was er ook een avondversie voor volwassenen. ,,Daarvoor nodigde de school prominente Eindhovenaren uit, maar die waren steeds moeilijker te verleiden”, weet Van Dongen.

Harry Potter

Dat verleiden was voor winnares Anne Draaijer van Saltoschool De Hobbitstee niet nodig. Lezen doet ze graag. Harry Potter en boeken van Maren Stoffels bijvoorbeeld. En nee, voor het dictee heeft ze niet speciaal geoefend. Toch had ze met negen fouten de beste score. Wat ging er wel fout? ‘Nieuwsbuletin’ en ‘een twee drie’. Maar die laatste was dan ook een echte instinker. ,,Toch zal de juf trots op je zijn”, verwachtte haar moeder.

De derde prijs ging naar Thomas van Limpt van het Karregat met 10 fouten. Evenveel als Elliot van Ruth van de De Trinoom, maar die had minder woorden met meer dan één fout. Tot slot een pluim voor scholenkoepel Salto, want de winnende scholen vallen allemaal daaronder.