Een weitje? Een wildkampeerplek? Welnee: een afstudeerproject middenin de Gijzenrooise Zegge

GELDROP - Op een voormalig paardenweitje in de Gijzenrooise Zegge treffen wandelaars tegenwoordig een merkwaardig bouwsel aan. Het blijkt de entree naar een afstudeerproject van een design-studente. Brabants Landschap en de gemeente zijn er bezorgd over.

Nee, het is vast geen begin van wat een hut moet worden. En het lijkt ook geen kinderwerk. En trouwens, waar zijn die houten doosjes voor? Zou het een moestuin worden? Kunst misschien? Een plek voor wild-kampeerders?

Wandelaars in het gebied de Gijzenrooise Zegge hebben zichzelf en anderen die vragen ongetwijfeld gesteld. Want waar eerst een groepje paardjes een beetje stond weg te dromen in het mooie natuurgebied tussen Geldrop en Eindhoven, lijkt de natuur nu haar weelderige gang te kunnen gaan tussen merkwaardige doosjes van staal en hout en achter een entree die gevormd wordt door een bogen-staketsel van takken.

Bezorgde natuurliefhebbers

Een en ander was aanleiding voor bezorgde natuurliefhebbers om zich te melden bij Brabants Landschap (eigenaar van een deel van het gebied) en de gemeente Geldrop-Mierlo (eigenaar van een ander deel van het gebied en verantwoordelijk voor de handhaving). Want blijkens een informatiebordje bij het terrein is het de bedoeling hier groepen mensen te ontvangen voor een vorm van natuurbeleving. En is het ontvangen van groepen nou niet nét héél slecht voor de natuur waarop gemeenten en Brabants Landschap zo zuinig zeggen te zijn?

Schoenen en mobieltjes verboden

Navraag leert dat het hier gaat om een lapje grond van een particulier en die heeft dat weer verhuurd aan de Amsterdamse design-studente Marte Mei. Op 16 juni studeert ze af met dit project dat als doel heeft mensen zich weer onderdeel van de natuur te laten voelen door er voor te zorgen en er ‘een alliantie mee aan te gaan'. En dan wel op blote voeten en zonder telefoon. Schoenen en mobieltjes dienen in en bij de doosjes en de takkenboog achtergelaten te worden.

Een handhaver gaat 't in de gaten houden

Op zich mag dat allemaal volgens de gemeente Geldrop-Mierlo. Het voormalige weitje heeft de bestemming agrarisch gebruik en ‘extensief recreatief medegebruik’. Maar het is ook onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant. Kamperen mag er dus sowieso niet en de flora en fauna mogen niet verstoord of vernield worden. Een handhaver van de gemeente gaat dat in de gaten houden, aldus de woordvoerster.

Quote Wij vinden deze ontwikke­ling op deze plek ongewenst Martijn Fliervoet, Brabants Landschap

En ook bij Brabants Landschap is zorg. Districtsbeheerder Martijn Fliervoet zegt dat die bezorgheid ‘m vooral zit in de oproep op de website van het project (www.land-ally.com). Mensen worden uitgenodigd naar het terrein te komen en er worden bijeenkomsten georganiseerd. ,,Wij vinden deze ontwikkeling op deze plek ongewenst. Dit heeft alles in zich om veel groter en daarmee drukker en nadelig voor de natuurwaarden te worden”, aldus Fliervoet.

Mediteren bij grazende schaapjes

Maar volgens initiatiefneemster Mei is die zorg niet terecht. Zowel op de site als op het instructiebordje bij het terrein is duidelijk vermeld dat niet meer dan acht mensen tegelijk er mogen dwalen en dat het de bedoeling is dat ze met openbaar vervoer, fiets of te voet komen. En ja, er zijn bijeenkomsten waarbij gezaaid wordt en gemediteerd bij het observeren van schapen die paadjes grazen over het terrein. En ja, mensen kunnen zich opgeven om te leren met een zeis te werken, wol te vlechten en zuring te oogsten. Maar ook daar geldt: nooit meer dan acht personen tegelijk en tot uiterlijk 1 november.

Merte Mei: ,,Het is een agrarisch land dat een natuurgebied mag worden, door de natuur die er al is zijn gang te laten gaan en een beetje te helpen.”

Volledig scherm De entree van het voormalige paardenweitje in de Gijzenrooise Zegge © Corrie de Leeuw

Volledig scherm De land-Ally-regels © Corrie de Leeuw