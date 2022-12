Een witte duif vliegt naar het NRE-terrein, nieuw onderkomen voor talenschool Una Paloma Blanca

Herontwikkeling NRE-terrein klaar

Behalve aan de talenschool biedt het gebouw The Body Building onderdak aan twee woningen met werkstudio’s, een bovenwoning met dakterras en een atelier. Binnen is het een halve maand voor de opening nog een rommeltje. Maar terwijl het buiten vriest, is het er lekker warm. ,,Toch staat de warmtepomp nu niet aan”, zegt Gutierrez Rubio. ,,Het is heel goed geïsoleerd. Met blokken hennep van 30 centimeter dik, hout en stucwerk.” Trots loopt hij door het gebouw en wijst op de kleine leslokalen, die ieder plaats bieden aan acht cursisten en een docent en voorzien zijn van een digiboard.

Van muziekles naar taalles

Taal maar ook cultuur en humor

Ook hij is nieuw in Nederland en met alleen in het begin een Engelstalige introductie neemt hij de cursisten in het Nederlands in vier delen mee op zijn ontdekkingsreis in Eindhoven. ,,Zo leren ze niet alleen de taal, maar ook de cultuur, zoals uitdrukkingen, humor, koningsdag en wat je doet bij een verjaardag. Daarbij gaat het vooral om het spreken en lezen. Ze willen gemakkelijk met Nederlanders kunnen omgaan.” Nederlanders zijn vaak bereid in het Engels te praten, maar als buitenlanders in een groep in de minderheid zijn, gaan wij snel weer over in onze moedertaal.