Eerste jonkie bij wombats in BestZoo.

BEST/LENNISHEUVEL - Ze eten beschuit met muisjes bij familie Nooren in Lennisheuvel. De exploitanten en eigenaren Marian en Jos Nooren van BestZoo in Best vieren namelijk een feestje. In de dierentuin is namelijk het eerste wombat-jong geboren op Nederlandse bodem.

De blijde gebeurtenis is zeer uniek. BestZoo is al het enige dierenpark in Nederland waar wombats voorkomen, maar de komst van het wombatjong maakt het dierenpark nog wat uitzonderlijker dan het al was.

In oktober 2021 haalde het park de Australische buideldieren naar Nederland. Met moeite, want Australië laat niet gauw toe dat er dieren het land in- en uitgaan. De twee wombats hebben nu een jonkie gekregen. De wombats maken het goed en het jong steekt al regelmatig zijn snuitje naar buiten.

Deze ‘pluizenbollen’ lijken erg veel op koala’s, alleen leven ze niet in bomen maar op de grond. Ze graven graag tunnels, daarom is de ingang van de buidel naar achteren gericht en niet naar voren, zodat er geen zand in de buidel komt tijdens het graven. De wombat krijgt meestal één jong per worp, na een draagtijd van 21 dagen. Het jong blijft eerst zes à zeven maanden in de buidel.



