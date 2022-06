Eerste namen rockfestival Helldorado in Klokgebouw: Hellacopters, Clutch en Peter Pan Speedrock

The Hellacopters is een Zweedse band die in 1994 werd opgericht. De groep maakt hardrock met sporen uit de jaren zeventig, denk aan acts als Kiss, Alice Cooper en MC5. Het debuutalbum Supershitty to the Max groeide uit tot een rockklassieker. De band ging in 2006 uit elkaar, maar kwam tien jaar later weer bijeen. Eyes of Oblivion heet het kersverse nieuwe album.