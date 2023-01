Eerste verkeersmaatregelen bij basisschool De Handreiking, maar: ,,Aan welke knop moet je nu nog meer draaien?”

Een gedeelte van de Livornostraat bij De Handreiking in de wijk Heesterakker wordt eenrichtingsverkeer. Er komt een zoen-en-zoefstrook bij de hoofdingang en een stilstaanverbod op de Livornostraat tussen de Venetiëstraat en Italiëlaan.

,,Het is een pilot met tijdelijke markeringen. Nog niet alles wordt meteen aangepast. Er is gekeken naar een snelle manier met een zo laag mogelijk budget”, vertelt directeur Mariëtte van der Steen.

Vorig jaar februari berichtte deze krant al over de verkeerschaos rondom de school met name aan het begin en einde van de schooldag. Stadsbussen kunnen amper de draai maken door geparkeerde auto’s. Overstekende leerlingen overzien de verkeersituatie niet door een komen en gaan van auto’s.

Geen blijvend resultaat

De leerlingenraad heeft samen met de directie en politie de afgelopen jaren diverse acties gehouden om de problemen onder de aandacht te brengen. Maar blijvend resultaat leverde het niet op.

In mei vorig jaar is er nog een parkeeronderzoek gedaan. Uit het rapport blijkt dat er in principe voldoende parkeergelegenheid zou moeten zijn. ,,Maar daar zijn vraagtekens bij te zetten. Het zijn gemiddelde cijfers, terwijl het gaat om de spitsuren ’s morgens en ’s middags wanneer de parkeerdruk hoog is. Dan is er te weinig plek en zijn er veel foutparkeerders”, aldus Van der Steen.

De leerlingen vinden het in ieder geval fijn dat er iets gaat gebeuren. Voor hen heeft het lang genoeg geduurd en zij gaan zicht richten op projecten met een sneller resultaat. Omwonenden en de ouders van de leerlingen zijn via een wijkinfo geïnformeerd. Hier zijn een aantal reacties op gekomen, maar dit heeft niet tot aanpassingen geleid.

,,We zijn blij dat er gekeken wordt en er plannen zijn, we gaan kijken of het werkt. Het is een schakeltje in het geheel. Het vraagt namelijk ook aanpassingen van bewoners en ouders. We blijven kijken aan welke knop we moeten draaien waarmee we invloed hebben op het gedrag van de autogebruikers.”

Het is gebleven bij ‘net niet’ ongelukken, ruziënde ouders, scheuren over de stoep en handhavers uitmaken voor ‘rotte vis’ waar de kinderen bij zijn. ,,Met als gevolg dat we in een situatie zitten waar mensen elkaar niet meer durven aanspreken.”

De werkzaamheden in de Livornostraat voor de herinrichting van de schoolzone gaan in het voorjaar plaatsvinden. Van der Steen: ,,We wachten af, maar hopen vooral dat er extra handhaving komt en dan vooral op de spitstijden.”