Eerste zelfbouwers trekken snel in hun tiny houses in Eindhovens buurtschap Te Veld; ‘We willen hier echt ons plekje van maken’

Zilveren Tulpen van FRITS voor twee vertrekken­de ‘Johnnies’

EINDHOVEN - Voor het eerst in vier jaar werden maandag in Eindhoven weer Zilveren Tulpen uitgereikt. Een traditie die tientallen jaren terug in het leven werd geroepen door de Eindhovense Persclub, maar sinds de opheffing daarvan is overgenomen door magazine FRITS.

27 juni