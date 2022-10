Eigenaar Groene Toren wil bijna drie ton schadevergoeding voor parking die niet altijd bruikbaar was

Twee auto's botsen op de A2 tussen Best en Eindhoven, rijstrook weer open

EINDHOVEN/BEST - Twee personenauto's zijn vrijdagavond rond 20.00 uur op de A2 tussen Best en Eindhoven op elkaar gebotst. Vanwege het ongeluk werd de rechterrijstrook richting Weert afgesloten en had het verkeer enkele uren last van file.

7 oktober