Eindhoven Airport al urenlang geteisterd door bagagestoring, 800 reizigers gestrand

EINDHOVEN - Reizigers die zaterdag vertrekken of aankomen op Eindhoven Airport moeten rekening houden met langere wachttijden. Dat komt door een technische storing bij de verwerking van de bagage, aldus een woordvoerster. De storing was zaterdagavond niet verholpen. Volgens het vliegveld heeft de storing ook impact op het vluchtschema van zondag. Enkele vluchten konden zaterdagavond niet meer vertrekken.

Vliegtuigmaatschappijen moeten voor de 800 gestrande passagiers hotelovernachting regelen, meldt een woordvoerder. Passagiers kunnen niet in de terminal blijven. De storing zit volgens de woordvoerster in het afhandelingssysteem van de bagage, waardoor de bagagedienst het momenteel drukker heeft dan normaal. Zowel passagiers die vertrekken of aankomen worden hierdoor geraakt. Er wordt volgens Eindhoven Airport hard gewerkt aan een noodsysteem. Reis je morgen via Eindhoven Airport? Het vliegveld geeft het advies om de website goed in de gaten te houden en bij vragen contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Langer op platform

Vliegtuigen moeten zaterdag door de storing langer op het platform wachten. Passagier Wisse Sluijters laat zaterdagmiddag weten dat hij negentig minuten na landing in het vliegtuig moest wachten. ,,Het gebrek aan informatie of kundig personeel is toch wel iets wat mij zorgen baart. Na die negentig minuten gingen de deuren open en was het gelukkig zo gepiept.”

Frank Stout heeft na zijn reis uit Tirana twee uur en 10 minuten gewacht voordat ze uit het vliegtuig konden vertrekken. ,,Iedereen in het vliegtuig was heel timide. Iedereen baalde wel, maar ze hadden er wel een soort begrip voor. Het was wel vervelend. Ik reisde met mijn 3-jarige en Buurman en Buurman heeft haar er doorheen gesleept.” Volgens Frank is er vanuit Eindhoven Airport nog geen excuses aangeboden. Ook is er tijdens het wachten geen water of iets te eten aangeboden. ,,In het begin hadden we geen airco, maar later wel.”

‘We mogen vliegtuig niet uit’

Op Twitter uiten passagiers hun ontevredenheid. Een andere passagier laat weten dat de passagiers het vliegtuig nog niet uit mogen, hoewel er een trap klaarstaat.

Volledig scherm Reizigers op vliegveld Eindhoven Airport staan langer in de rij door een technische storing in het afhandelingssysteem van de bagage. © ANP

