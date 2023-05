Eindhoven Airport: meivakantie is goed verlopen, deze maand dagelijks 120 vluchten

EINDHOVEN - De meivakantie is voor Eindhoven Airport goed verlopen, onder meer dankzij de inzet van extra medewerkers bij de security, meldt de luchthaven. In de laatste week van april en de eerste van mei had Airport in totaal 350.000 reizigers over de vloer.