Eindhoven Airport poetst coronakater weg; in zestien dagen meer passagiers dan eerste halfjaar 2021

Komt er een vrouw aan de wand te hangen in het Eindhoven­se stadhuis?

EINDHOVEN - Ondanks dat Kies Haar na 500 Jaar een ludieke actie is, zijn de initiatiefneemsters uiterst gedreven en gaan voor een vrouwelijke burgemeester in Eindhoven. De petitie is 365 keer ondertekend en werd woensdagmiddag overhandigd aan Ruud van Acquoij, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

14 mei