Eindhoven Airport schrapt meerdere vluchten vanwege sneeuwval

Hans is vrijwilli­ge energie­coach in Best: ‘Mensen hebben vaak geen idee hoe en hoevéél ze kunnen besparen’

BEST - De energiecoach helpt mensen met het verlagen van hun energiegebruik en dus de maandelijkse energierekening. In Best zijn 17 coaches actief die zo’n 150 huishoudens gratis voorlichten en meteen verbeteringen aanbrengen.

19 januari