Eindhoven Airport wil geen lange rijen meer en start zoektocht naar 400 (!) nieuwe medewerkers

VERSLAG Jong PSV gaat na rust onderuit in Den Bosch, Seelt na afgewezen bod van Burnley gewoon aan boord

Het is Jong PSV vrijdagavond niet gelukt om iets over te houden aan de competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie in Den Bosch. In De Vliert moesten de beloften van trainer Adil Ramzi een 1-0 nederlaag slikken. De wedstrijd stond niet bepaald bol van het spektakel.

20 januari