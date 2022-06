Eindhoven blijft achter met woningbouw: in 2021 minder huizen gebouwd dan in 2020

Nieuw miljoenen­over­schot in Eindhoven roept vragen op: is de gemeente té ambitieus en veeleisend?

EINDHOVEN - Ook in het laatste jaar van de afgelopen coalitieperiode heeft de gemeente Eindhoven veel geld overgehouden. Bijna 33 miljoen euro was er vorig jaar over. De wethouder is vooral heel trots maar de accountant is ook kritisch.

6:58