Eindhoven en Helmond lieten in het geheim onderzoek doen naar moslimgemeenschappen

Jubileum­feest Effenaar fors uitgekleed door coronamaat­re­ge­len en publiek dat het laat afweten

13 oktober EINDHOVEN - Wat een groot driedaags spektakel in het weekend van 22 oktober had moeten worden om het 50-jarig bestaan van popzaal de Effenaar in Eindhoven te vieren, wordt noodgedwongen teruggebracht naar één dag, de zondag. ,,Het blijkt onder deze restricties gewoon geen haalbare kaart.”