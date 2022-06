Eindhoven gooit kont tegen de krib: afgewezen vluchteling blijft onderdak en hulp bij nieuwe asielaanvraag krijgen

Automobi­list overlijdt nadat auto tegen boom botst en in brand vliegt in Veldhoven

VELDHOVEN - Bij een ongeval op de Scherpenering in Veldhoven is woensdagmiddag een automobilist overleden. De auto botste tegen een boom en vloog in brand. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar kwam voor de bestuurder te laat.

25 juni