Eindhoven kan strafkorting voor bijstandsgezinnen niet snel afschaffen, SP neemt daar geen genoegen mee

Schennis­ple­ger veroor­zaakt overlast in en rondom Eindhoven: ‘Op meerdere plaatsen gezien’

EINDHOVEN - In en rondom Eindhoven is de afgelopen dagen een schennispleger actief, meldt de politie. Volgens een woordvoerder is de man van halverwege de 60 jaar op meerdere plaatsen in de omgeving gezien.

7 juli