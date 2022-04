Eindhoven kleurt weer oranje tijdens Koningsdag, iets minder aanbod maar een betere spreiding

Brand die camper en busje in de as legde vrijwel zeker aangesto­ken: ‘Ik kan nergens meer heen’

EINDHOVEN - De brand die ruim een week geleden een busje én de camper van Roy Klerks en zijn vrouw Henny in de Bessenvlinderstraat in Eindhoven compleet in de as legde en aan twee andere flinke schade aanrichtte, is zo goed als zeker aangestoken.

10 april