Eindhoven krijgt opnieuw uitbrander van de rechter, vergunning voor dancefeest wéér veel te laat verleend

Thijs Slegers terug bij PSV na slopende ziekte: ‘Ik ben kwetsbaar­der geworden en kan janken om McCartney’

EINDHOVEN - Dat Thijs Slegers geen progressie meer boekte tijdens het hardlopen, bleek niets te maken te hebben met tegenwind in de herfst. Eind 2020 werd bij de perschef van PSV acute leukemie vastgesteld. Inmiddels is hij weer aan het werk. ,,Mensen doen er schamper over, maar PSV ís een familieclub.”

13 juli