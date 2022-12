Eindhoven legt voor miljoenen beslag bij jeugdzorgaanbieder EPI met 350 cliënten, voortbestaan in gevaar

Kerststal­len spotten in de Sint-Petruskerk: Vooral de Afrikaanse zijn de moeite waard

Of ze nou van lego, duplo of bamboe zijn, de rond de honderd kerststallen op de tentoonstelling in de Sint-Petruskerk in Eindhoven zijn allemaal bijzonder. Inmiddels is het een traditie die honderden bezoekers trekt.

19 december