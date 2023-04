Eindhoven maakt tempo met eigen warmtebedrijf: oprichting gepland voor volgend jaar

Eindho­venaar Kevin van Veen blijft maar scoren in Schotland en maakt kans om topscorer te worden

Kevin van Veen blijft maar scoren in Schotland. De Eindhovenaar - die een cultstatus verwierf op het lagere profniveau in Engeland - maakte er deze zaterdag weer twee voor Motherwell en doet mede daardoor volop mee in de strijd om de Schotse topscorerstitel.