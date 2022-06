Eindhoven optimistisch over uitspraak Raad van State over grote bouwplannen rond station

Volgende week worden eerste asielzoe­kers verwacht in Eindhoven­se noodopvang, COA trekt boetekleed aan

EINDHOVEN - Bijna twee maanden later dan verwacht, arriveren waarschijnlijk eind volgende week de eerste asielzoekers in de noodopvang aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. De opvanglocatie is dan helemaal klaar en bemand om bijna honderd vluchtelingen op te vangen.

4 juni