Eindhoven verwelkomt 240.000ste inwoner nu ook officieel: Dex van Happen is hier in april al geboren

Met de geboorte van Franciscus Antonius van Happen bereikt de vijfde stad van Nederland een nieuwe mijlpaal, mogelijk op weg naar de 300.000 inwoners die Eindhoven in 2050 verwacht te hebben. De groei van de bevolking gaat overigens wel steeds sneller. In 2007 verwelkomde de stad de 210.000ste inwoner, in 2013 nummer 220.000 en in 2018 bewoner 230.000. Elke nieuwe 5000ste inwoner deed er eerder nog drie jaar over, nu wordt die groei in twee jaar tijd behaald.