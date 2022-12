Eindhoven wil doorzichtig geluidsscherm voor woonwagenbewoners, ‘maar niet tegen iedere prijs’

Volgens advocaat had politie beter moeten opletten, dan hadden ze de échte moordenaar van Tommie van der Burg gepakt

DEN BOSCH – Eindhovenaar Patrick V., verdacht van de moord op Tommie van der Burg, moet vrij, want het proces tegen hem is niet eerlijk. En hij heeft het gewoon niet gedaan, zo betoogden advocaten in de derde dag van het hoger beroep in deze zaak.

