Eindhovenaar (53) moet week de cel in voor aanranden vrouw

Brabantse eventorga­ni­sa­to­ren gaan samen bijna 90 festivals produceren: ‘Voor zo’n 500.000 bezoekers’

SCHIJNDEL/EINDHOVEN - De eventorganisatoren Event Warehouse en One Of The Guys gaan samen festivals produceren. Dat maken de bedrijven uit Eindhoven en Schijndel donderdag bekend. Onder de naam This Is Live Group moet het gaan gebeuren: jaarlijks bijna 90 grote evenementen voor zo’n 500.000 bezoekers op poten zetten.

1 december