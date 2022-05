Eindhovenaar (57) sleurt patiënte van GGzE bosjes in en verkracht haar: 20 maanden cel en tbs

Alle Eindhoven­se terreurver­dach­ten mogen naar huis

Zeven Eindhovenaren die vorig jaar september zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag mogen naar huis. Onderzoekers oordeelden onder meer op basis van gesprekken met de verdachten dat geen sprake is van het ‘ideologisch legitimeren van geweld’. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde niet te twijfelen aan dit oordeel en vindt het niet nodig de mannen langer in de cel te houden. De rechters in de beveiligde rechtbank van Schiphol waren het daar donderdagmiddag mee eens.

