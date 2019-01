Eindhovenaar (59) sterft op straat in bijzijn van familie, die politie eeuwig dankbaar is: 'Jullie hebben alles gedaan’

EINDHOVEN - Met eigen ogen zien hoe een geliefde voor zijn leven vecht, is voor veel mensen een traumatische ervaring. Daar kan een Eindhovense hoofdagent over meepraten. Hij was erbij toen een 59-jarige man afgelopen vrijdag midden op straat werd gereanimeerd. In het bijzijn van zijn familie moest de man de strijd opgeven. ,,Dat gaat niemand in de koude kleren zitten.”

Wat de politie voor familie kan betekenen als hulpverleners alles op alles zetten om iemands leven te redden? Roy, hoofdagent bij de politie, was diep onder de indruk van wat hij afgelopen vrijdagochtend op straat in Eindhoven meemaakte. ,,Het lijkt wel een hele slechte droom”, schrijft hij in een openhartige blog op Facebook.

Ernstige melding

Die vrijdagochtend hebben Roy en zijn collega’s dienst in Eindhoven. ,,We drinken wat, we praten wat en we lachen wat. Niks aan het handje.” Tot er een ernstige melding binnenkomt: een reanimatie van een man op straat, dicht in de buurt.

Ze springen meteen in de auto en rijden er in volle vaart naartoe. Ze komen als eerste van de gealarmeerde hulpdiensten aan en zien dat de reanimatie al bezig is. Minutenlang, zo blijkt.

‘Het ziet er niet best uit’

De agenten verlenen hulp en zorgen voor de opvang van de familieleden, die hevig ontdaan naar de reanimatie staan te kijken. ,,Er wordt hard gewerkt en iedereen heeft zijn taak”, schrijft Roy. ,,Ondanks dat het druk is, heerst er een bepaalde rust. Dat geldt niet voor die ruimte waar de familie inmiddels heeft plaats genomen. Daar nemen de emoties de overhand, want het ziet er niet best uit.”

Ondanks alle inspanningen komt de 59-jarige man in het bijzijn van de familie te overlijden. Een verdrietig en emotioneel moment, zegt Roy. ,,Dat gaat niemand in de koude kleren zitten.” De familie wordt opgevangen in een kantine en krijgen daar alle ruimte om met elkaar de emoties de vrije loop te laten. ,,Er wordt gehuild, vragen gesteld, in de ruimte gestaard en ongeloof geuit.”

Wat Roy en zijn collega’s voor de familie kunnen betekenen? ,,Alleen maar troosten en een luisterend oor bieden. Wat startte als een mooie en rustige ochtend in Eindhoven, ging van een lach naar een traan...het kan snel gaan.”

Dankbaarheid