Eindhovenaar Jules de Cock wint NK strandrace: ‘Een heel seizoen met die rood-wit-blauwe trui, dat is fantastisch’

Jules de Cock (25) uit Eindhoven kroonde zich afgelopen zondag tot Nederlands kampioen strandrace. In de race over het strand bij Wijk aan Zee bereikte de renner van BEAT Cycling solo de finishlijn. En dus mag hij een jaar lang het rood-wit-blauw dragen. ,,Ik ben overspoeld met reacties.”

,,Het was een ideaal scenario”, vertelt Jules de Cock over hoe de strijd om de nationale titel zich zondag ontvouwde. Tijdens het 54 kilometer lange kampioenschap over het zand bleef hij in de finale over met Ivar Slik en Thijs Zonneveld, zijn ploeggenoot bij BEAT Cycling. Samen wisten ze het overtal uit te spelen en kon De Cock het na een solo afmaken. ,,Ik moet het hebben van een lange aanval. Het plan was dus om weg te rijden, anders kon Thijs het nog afmaken in de sprint.”

,,Thijs is super ervaren en heeft me een beetje op sleeptouw genomen”, is De Cock lovend over zijn 42-jarige teamgenoot en wielerjournalist bij het AD, die uiteindelijk derde werd. ,,We wisten precies van elkaar wat we moesten doen om te winnen. Toen ik wegsprong, had ik meteen een gaatje. Als ik dan kan blijven ‘duwen’, weet ik dat het onmogelijk is om nog terug te komen. Maar als ik achterom keek, was ik eigenlijk té kapot om precies te zien waar ze zaten.”

De kersvers Nederlands kampioen hield dus vol en is dolgelukkig met de winst in Wijk aan Zee. ,,Ik mag nu een heel seizoen met die rood-wit-blauwe trui rijden en dat is fantastisch. Als ik een race uit mocht kiezen om te winnen, was het deze. Ik ben de afgelopen dagen echt overspoeld met reacties. Ineens wil iedereen je verhaal horen en willen ze een fotootje met je maken. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Wegseizoen

Sinds dit jaar is De Cock profrenner bij BEAT Cycling. Daar focust hij zich in de winter en het najaar op gravelkoersen en zijn specialiteit strandracen. In de zomer gaat hij ook de weg op. Afgelopen november won hij met de Grand Prix Al Massir in Marokko voor het eerste een professionele wegkoers. Komende maanden gaat de 25-jarige renner zijn focus weer verleggen naar de weg. ,,Strandraces zijn natuurlijk maar anderhalf tot twee uur, een wegrace veel langer. De komende tijd ga ik vooral uren draaien om een basis op te bouwen. Vanaf april stroom ik dan in.”

Gevraagd naar zijn doelen voor dit jaar staat er toch vooral een strandrace hoog op het wensenlijstje. ,,Hoek van Holland - Den Helder, die race wil ik nog graag eens winnen. Dat is met 130 kilometer de langste strandrace ter wereld. Vanwege corona ging het vorig jaar niet door, dus hopelijk krijg ik dit jaar weer een kans.”

