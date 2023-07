Eindhovenaar Martijn begon een ontdekkingsplatform voor parfums: 'Ik werd verliefd op de parfumwereld'

PROFIEL Waarom PSV Stijn Schaars geknipt vindt voor een rol als assistent: oud-internatio­nal zegt ‘ja’

Voormalig PSV'er Stijn Schaars wordt definitief assistent-trainer van Peter Bosz, hoewel hij nog wel zijn handtekening moet zetten onder een nieuw contract. De vorige vier seizoenen werkte hij in de jeugdopleiding, laatstelijk als trainer van PSV onder 16. Nu gaat hij Bosz dus assisteren en is Schaars (39) het zogenaamde ‘PSV-dna’ in de technische staf. Waarom kiest de Eindhovense club voor hem?