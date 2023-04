Eindhovenaar plakt tracker onder de buggy van zijn kind, maar zijn ex bedreigd en mishandeld? ‘Dat niet’

FC Eindhoven slacht koploper PEC in de omschake­ling en verpest daarmee promotie­feest­je

In 2012 was FC Eindhoven te gast op het promotiefeestje van PEC Zwolle (toen 0-0). Een herhaling daarvan behoorde vrijdag tot de mogelijkheden, maar het werd ditmaal een Eindhovens feestje: 4-2. De mannen van trainer Rob Penders kregen de Zwollenaren in de omschakeling op de knieën en pakten belangrijke punten in de race om een play-offticket.