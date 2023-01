Eindhovenaar reed tienduizenden kilometers voor hulp aan Oekraïners: ‘Mensen huilden, dat raakte me’

Partij voor de Dieren koestert de succesjes in Eindhoven: ‘Als het makkelijk was, had iemand anders het al gedaan’

EINDHOVEN - De vegetarische hap wint aan populariteit in de personeelskantine, en collega’s schamen zich als ze vertellen over hun vliegvakantie. De Partij voor de Dieren, nieuw in de Eindhovense gemeenteraad, boekt niet alleen in de politieke arena succesjes.

