Eindhovenaar stak wel degelijk eigen flat in brand en krijgt werkstraf

Unieke foto’s zinkfa­briek gered van de ondergang; ‘Voor open dag ramden ze er een spijker dwars doorheen’

EINDHOVEN/BUDEL-DORPLEIN - Het had een haar gescheeld of talloze historische documenten en foto’s van de zinkfabriek in Budel-Dorplein waren voor altijd vernietigd. Ze zijn nu voor de eeuwigheid bewaard en in beheer bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Het blijkt slechts het topje van de ijsberg.