Eindhovens corps verwacht niet minder aanmeldingen na ‘Amsterdam’: ‘Kans op misdragingen is klein’

Na de deelfiets, -auto en -scooter krijgt Eindhoven nu 200 deelbak­fiet­sen

EINDHOVEN - Naast fietsen, scooters en auto’s kun je binnenkort ook elektrische bakfietsen delen in Eindhoven. Tweehonderd bakfietsen van Cargoroo en Baqme moeten het gebruik van de auto verminderen. Die worden vanaf begin september in fases in de buurten neergezet.

16:21