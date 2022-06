Eindhovens ereburger Joke de Haas overleden, ‘onvermoeibare dieselmotor’ achter zelfhulpnetwerk

Urban culture stapt steeds meer uit de schaduw op Eindhovens straatcul­tuur­fes­ti­val Emoves: ‘Eigenheid wordt gewaar­deerd’

EINDHOVEN - Popping oftewel ‘robotdansen’, bakkend in de zon indruk maken met je spierballen, maar ook het literaire genre spoken word. Op het Ketelhuisplein in Eindhoven was zaterdag, na drie jaar afwezigheid, het ‘urban culture’-festival Emoves.

