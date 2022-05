Eindhovens Kamerkoor jubileert: ‘Samen iets moois maken, dat gunnen we iedereen’

EINDHOVEN - Muziek van de componisten Lotti, Zelenka en Rutter siert het programma van het Eindhovens Kamerkoor, dat komende zondag in de Catharinakerk in Eindhoven haar zeventigste verjaardag viert.

Het was een duik in de geschiedenis, de afspraak met de vier zangers van het Eindhovens Kamerkoor (EKK), met als aanleiding het optreden komende zondag in het kader van het zeventigjarig jubileum. Zelf lang geleden een paar jaar lid geweest van dit koor was het een memorabel komen en gaan van bijzondere mensen en bijzondere muzikale gebeurtenissen.

We waren het er over eens: twee werken springen eruit in de lange repertoirelijst, en dat zijn de Hohe Messe van Johan Sebastian Bach en het oratorium Jeanne d’Arc au bȗcher van Arthur Honegger. ,,Deze werken geven de uitersten weer waartussen het repertoire van het EKK zich de afgelopen zeventig jaar bewoog”, zegt Peter Meijering, lid vanaf 1978, nu nog ‘slechts’ zingend maar jaren ook als voorzitter en bestuurslid actief.

Volledig scherm Vlnr: Coen van Corven, Monique van Corven, Peter Meijering en Mieke Meijering. © Eindhovens Kamerkoor

Doorzingen

Zestigers zijn ze, Monique en Coen van Corven (sopraan en bas), Peter en Mieke Meijering (sopraan en bas), jong van geest, lijf en leden én jong van stem. Nee, leden van de leeftijd waarmee Meijering en ondergetekende ooit begonnen dienen zich vandaag de dag niet meer aan, maar de vierentwintig zangers van nu staan in de kracht van hun leven. Peter Meijering: ,,We hebben er als koor gelukkig geen moeite mee nieuwe leden aan te trekken. Alleen tenoren, die vormen een probleem, maar dat is bij alle koren zo.” Alle vier houden ze intens van zingen. ,,Zingen geeft ons positieve energie. Vanwege de muziek, maar misschien nog wel meer vanwege het gevoel samen iets moois te maken. Dat gevoel gunnen we iedereen!”

Toegankelijk

In de jaren zeventig en tachtig kende Eindhoven, onder invloed van de oude muziekbeweging en de populariteit van close harmony, een actief en inspirerend (kamer)vocaal klimaat. Het EKK werd opgericht in 1952. Een paar jaar later volgde het Strijps Kamerkoor, daarna Arti Vocali, het Dietsch Vocaal Ensemble en het Eindhovens Madrigaalkoor, nog weer later het Eindhovens Vocaal Ensemble. Concerten werden voorstellingen, het repertoire schommelde tussen oeroude en min of meer populaire, tussen bekende en onbekende en tussen volkse en serieuze muziek.

Drie van de zes koren zijn al weer lang ter ziele. Het EKK stond lange tijd onder leiding van Andries Clement (1943-2015), directeur van het toenmalige Brabants Conservatorium. Peter Meijering: ,,Andries had een neus voor bijzonder repertoire. Onder zijn leiding hebben we verschillende keren de Hohe Messe van Bach gedaan, dat deed niemand in die tijd, maar ook de dubbelkorige mis van Frank Martin en het oratorium ‘Jeanne d’Arc au bȗcher’ van Arthur Honegger, twee componisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw.”

Reünie

Moeilijke muziek, dat wel, het EKK stond wel bekend als een elitair koor, mede vanwege het feit dat het veel goed opgeleide musici onder haar leden telde, maar dat stempel is het al lang kwijt, zeggen de zingende vrienden, die de sfeer in het koor ‘betrokken en vriendschappelijk’ noemen. Meijering: ,,We zijn een toegankelijk koor, open voor nieuwe ideeën. Onder invloed van dirigenten met een eigen visie, zoals na Clement Ramon van den Boom en nu Rienk Bakker, werken we nu samen met andere koren, ook van buiten de regio, zongen we Zuid-Afrikaanse ‘Ubuntu’ en muziek van Baltische componisten en deden we een aangrijpend project rond Etty Hillesum.”

Komende zondag hopen ze op een reünie. ,,We zouden het fijn vinden om het glas te heffen met oud-koorleden en supporters. Na de muziek natuurlijk, want die staat altijd op één.”

Eindhovens Kamerkoor o.l.v. Rienk Bakker, Catharinakerk, zondag 15 mei, 15 uur