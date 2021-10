Eindhovense asfaltfabriek stoot te veel gevaarlijk benzeen uit, gemeente legt dwangsom op en dreigt met productiestop

Altijd al in een experimen­te­le woning willen wonen? Living Lab 040 zoekt bewoners voor Buurtschap Te Veld in Eindhoven

18 oktober EINDHOVEN - Altijd al willen experimenteren met wonen in een bijzondere, hippe, duurzame of gerecyclede woning? Met een enorme keuken, een dansvloer en zonder traditionele woonkamer? Misschien met klimwand in plaats van een normale trap? Dan is Living Lab 040 wellicht iets.