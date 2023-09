Eindhovense auto-wetenschappers: er zijn genoeg grondstoffen voor 50 jaar elektrische auto's

Gitarist Wiebe speelde songs van Kinks voor de ogen van origineel bandlid Dave Davies: ,,Ik was wel een beetje hyper”

EINDHOVEN - Een koffergrammofoon en een singletje van The Kinks. Daar begon het allemaal mee voor Wiebe de Haan. Bijna zestig jaar later speelt hij met zijn Kinks-tributeband op festival Summer in the sixties in Eindhoven.